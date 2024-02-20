"بوتين": روسيا تُعارض نشر الأسلحة النووية في الفضاء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن روسيا تُعارض نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وذلك بعدما حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا من خطورة تطوير روسيا سلاحًا نوويًّا، يستهدف الأقمار الاصطناعية للدول الغربية.