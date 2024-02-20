"بوتين": روسيا تُعارض نشر الأسلحة النووية في الفضاء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن روسيا تُعارض نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وذلك بعدما حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا من خطورة تطوير روسيا سلاحًا نوويًّا، يستهدف الأقمار الاصطناعية للدول الغربية.
وقال "بوتين" خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويجو: "عارضنا دائمًا بشكل قاطع نشر أسلحة نووية في الفضاء، ولا نزال على هذا الموقف"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "إن روسيا تؤيد التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وهي منفتحة على هذه الاتصالات عبر وزارتَي الدفاع والخارجية، لكن إذا أرادوا تحقيق مكاسب أحادية فهذا لن يحدث".