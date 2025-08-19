الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مخططات استكمال "اجتياح كامل قطاع غزة"، خاصة إعادة احتلال مدينة غزة بأكملها، وما ينتج عنه من فرض النزوح القسري مرة أخرى لأكثر من 900 ألف فلسطيني باتجاه جنوب القطاع، وتدمير ما تبقى من أحياء ومنازل ومنشآت في المدينة.
وشددت على أن تنفيذ هذا المخطط يكشف مجددًا حقيقة حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية، ووحدة أراضيها وشعبها وشرعية مؤسساتها، وكذلك على المدنيين الفلسطينيين؛ بهدف تهجيرهم بالقوة بعد تحويل كامل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
وفي الوقت نفسه، ثمّنت خارجية فلسطين الجهود العربية والدولية المبذولة للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار بما يمنع تنفيذ مخططات احتلال كامل قطاع غزة، ويضمن حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام لهم على نطاق واسع، تمهيدًا للبدء بإعادة الإعمار، وعودة القطاع تحت سيطرة مؤسسات دولة فلسطين الشرعية، وتطبيق إعلان نيويورك، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.