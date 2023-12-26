واشنطن : إسقاط 12 مسيرة انتحارية و5 صواريخ أطلقها الحوثيون بالبحر الأحمر

وكان الحوثيون أعلنوا، الأحد، أن سفينة حربية أمريكية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة لهم، كانت تنفذ نشاطًا "استطلاعيًا" في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبًا.