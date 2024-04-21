أميركا تدرس إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى أوكرانيا

وستدعم القوات الإضافية الجهود اللوجستية والرقابية للأسلحة، التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وفقًا لأربعة مسؤولين أميركيين وشخص مطلع على الخطط، تحدثت معهم "بولتيكو"، ورفضوا الكشف عن هويتهم نظرًا لعدم حصولهم على الإذن للحديث عن هذا الموضوع الحساس.