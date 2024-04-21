أميركا تدرس إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى أوكرانيا

تدرس الولايات المتحدة إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى سفارتها في أوكرانيا، في أحدث تأكيد على التزامها تجاه أوكرانيا، بحسب ما ذكرت مجلة "بولتيكو" الأميركية، اليوم (الأحد).
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الجنرال باترك رايدر، أن الولايات المتحدة تفكر حاليًا، في إرسال العديد من المستشارين الإضافيين لتعزيز مكتب التعاون الدفاعي في سفارتها في كييف.
وأضاف "رايدر" أن المستشارون لن يقوموا بدور قتالي، بل سيقدمون المشورة والدعم للحكومة والجيش الأوكرانيين.
وقال: "على الرغم من أن الطاقم من موظفي وزارة الدفاع، فإنه جزء لا يتجزأ من السفارة الأميركية، وتحت سلطة رئيس البعثة مثل بقية أعضاء السفارة".
وستدعم القوات الإضافية الجهود اللوجستية والرقابية للأسلحة، التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وفقًا لأربعة مسؤولين أميركيين وشخص مطلع على الخطط، تحدثت معهم "بولتيكو"، ورفضوا الكشف عن هويتهم نظرًا لعدم حصولهم على الإذن للحديث عن هذا الموضوع الحساس.
ويأتي إرسال المستشارين في أعقاب إقرار مجلس النواب مساعدات بقيمة 60.84 مليار دولار لأوكرانيا.