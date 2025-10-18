حريق في ناقلة غاز قبالة سواحل اليمن بعد إصابتها بمقذوف.. والجيش البريطاني يحقق

أعلن الجيش البريطاني، مساء السبت، اندلاع حريق في ناقلة غاز قبالة الساحل اليمني في خليج عدن بعد إصابتها بمقذوف مجهول، في حادث أسفر عن فقدان بحار على الأقل، وسط تحذيرات من احتمال انفجار السفينة التي كانت محمّلة بالغاز النفطي المسال، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضح مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الحادث وقع على بُعد نحو 210 كيلومترات شرق خليج عدن، وأن السفينة أصيبت بمقذوف غير معروف تسبب في اشتعال النيران، فيما لا تزال التحقيقات جارية.
وفي الوقت الذي أشار فيه الجيش البريطاني إلى أن الناقلة "فالكون" تعرّضت لضربة مباشرة، ذكرت عملية "أسبيديس" الأوروبية، التي تسيّر دوريات في المنطقة، أن الحريق ربما نتج عن "حادث"، ما يعكس تضاربًا في الروايات بين لندن وبروكسل، في ظل غياب إعلان من الحوثيين بشأن مسؤوليتهم عن أي هجوم.
ووفق بيان من القوة البحرية الأوروبية، فإن 15% من السفينة اشتعلت فيها النيران، بينما شاركت الفرقاطة اليونانية "إتش إس سبيتساي" وطائرة فرنسية في عمليات الإسناد الجوي والبحري، في محاولة للسيطرة على الموقف.
وأشارت بيانات "عملية أسبيديس" إلى أن طاقم السفينة يتكوّن من 26 بحّارًا، جميعهم هنود باستثناء أوكراني واحد، بينما ذكرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن الناقلة كانت ترفع علم الكاميرون وكانت في طريقها من صحار بسلطنة عُمان إلى جيبوتي، وأن الطاقم بدأ بإخلاء السفينة استعدادًا لجهود الإنقاذ.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر إقليمي متصاعد، حيث شهدت مياه البحر الأحمر وخليج عدن عدة هجمات سابقة على سفن مرتبطة بإسرائيل، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها في وقت سابق، دعمًا لغزة، قبل أن يتوقف ذلك مع بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري.