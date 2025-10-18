حريق في ناقلة غاز قبالة سواحل اليمن بعد إصابتها بمقذوف.. والجيش البريطاني يحقق

وفي الوقت الذي أشار فيه الجيش البريطاني إلى أن الناقلة "فالكون" تعرّضت لضربة مباشرة، ذكرت عملية "أسبيديس" الأوروبية، التي تسيّر دوريات في المنطقة، أن الحريق ربما نتج عن "حادث"، ما يعكس تضاربًا في الروايات بين لندن وبروكسل، في ظل غياب إعلان من الحوثيين بشأن مسؤوليتهم عن أي هجوم.