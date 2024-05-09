صحيفة: الجيش الإسرائيلي بنى 4 قواعد عسكرية في غزة تتيح إقامة مئات الجنود

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن القواعد تتيح الإقامة لمئات الجنود، الذين ينتمون الآن إلى لواءين احتياطيين، وأن بعض هذه القوات ستكون مسؤولة أيضًا عن تأمين بناء الرصيف البحري من قبل الجيش الأميركي على ساحل القطاع، لإيصال المساعدات الإنسانية".