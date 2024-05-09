صحيفة: الجيش الإسرائيلي بنى 4 قواعد عسكرية في غزة تتيح إقامة مئات الجنود

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن الجيش الإسرائيلي انتهى في الأيام الأخيرة من بناء 4 قواعد عسكرية على طول ممر يعرف باسم "نتساريم"، يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، وتتيح القواعد إقامة دائمة لمئات الجنود.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن القواعد تتيح الإقامة لمئات الجنود، الذين ينتمون الآن إلى لواءين احتياطيين، وأن بعض هذه القوات ستكون مسؤولة أيضًا عن تأمين بناء الرصيف البحري من قبل الجيش الأميركي على ساحل القطاع، لإيصال المساعدات الإنسانية".
وأظهرت صور أقمار اصطناعية في مارس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء طريق يقسم قطاع غزة إلى قسمين انتهاء بساحل البحر المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي "سي إن إن"، أنه يستخدم الطريق لإنشاء موطئ قدم عملياتي في المنطقة، والسماح بمرور القوات وكذلك المعدات اللوجستية.
وانتشرت تسمية الممر بـ"نتساريم" في إسرائيل، بناءً على مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة، حملت نفس الاسم.