"السادسة خلال أقلّ من شهر".. "البرهان" يتوجّه إلى أوغندا في زيارة رسمية

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل "نيسان"، قُتل نحو 7500 شخص، ومن المرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطرّ نحو خمسة ملايين شخص لترك منازلهم والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خصوصًا مصر وتشاد.