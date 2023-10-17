مصر وتركيا تدينان القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة

وعدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية, انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.