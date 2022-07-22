سوريا.. 3 قتلى عسكريين وإصابة 7 جرحى في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى "ستة، ثلاثة منهم سوريون والباقون من جنسيات أخرى"، مضيفاً أن إسرائيل استهدفت "مكاتب للمخابرات الجوية ومكتباً لضابط رفيع المستوى" و"مستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب".