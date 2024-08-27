"قيادته فوضوية ستؤذي الناس".. جمهوريون بارزون يدعمون هاريس ضد ترامب

وأشاروا إلى أن "الحركات الديمقراطية في الخارج ستتعرض إلى خطر لا يمكن إصلاحه مع خضوع ترامب ومساعده جيه دي فانس للديكتاتوريين مثل فلاديمير بوتين بينما يديرون ظهورهم لحلفائنا". وأضافوا إنه "لا يمكن السماح بحدوث هذا".