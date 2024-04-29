مكتب غزة: 7500 طن من المتفجرات التي ألقتها "إسرائيل" لم تنفجر

وأوضح المكتب، في بيان، أنه وفق التقديرات الأممية، التي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة، فإن نحو 10% من القذائف والقنابل، التي ألقاها جيش الاحتلال وتقدر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر، وهو ما يعني أن نحو 7500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة.