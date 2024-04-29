مكتب غزة: 7500 طن من المتفجرات التي ألقتها "إسرائيل" لم تنفجر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، أن "إسرائيل" ألقت أكثر من 75 ألف طن من المتفجرات على القطاع، منها 7500 طن لم تنفجر.
وأوضح المكتب، في بيان، أنه وفق التقديرات الأممية، التي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة، فإن نحو 10% من القذائف والقنابل، التي ألقاها جيش الاحتلال وتقدر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر، وهو ما يعني أن نحو 7500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة.
ولفت إلى أن المتفجرات تمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم يتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها.
وحذر المكتب المواطنين من العبث في المخلفات، والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات الطعام.
وطالب المجتمع الدولي بإدخال فرق هندسية متخصصة وخبراء متفجرات إلى قطاع غزة للتعامل مع المخلفات التي لم تنفجر.