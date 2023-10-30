مكتب زيلينسكي: الكونجرس الأمريكي قال إن إسرائيل تحتاج للقذائف الدفاعية مثل أوكرانيا

وبدوره، أكد مايكل كويغلي (ديمقراطي) أنه من وقت لآخر تحدث "مواقف غير سارة للغاية" في سياق اتخاذ قرار بشأن تخصيص المساعدة لكييف. ووفقًا له، هناك تحذيرات معينة لنظام كييف على خلفية "انقسام الآراء بخصوص المساعدة".