ناقش وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارة إلى كييف، مع فلاديمير زيلينسكي وفريقه، الاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية للجيش الأوكراني.
وتفصيلاً، قال أعضاء الكونغرس إنهم على علم بنقص القذائف من عيار 155 ملم لدى القوات الأوكرانية، وإن إسرائيل تحتاج إليها أيضًا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمكتب زيلينسكي.
وقال مكتب زيلينسكي: "خلال الاجتماع تمت مناقشة قضايا مواصلة الدعم الفعال والشامل لأوكرانيا من الولايات المتحدة. وأبلغ زيلينسكي الوفد الأمريكي بالتفصيل عن الوضع على خط المواجهة، والاحتياجات ذات الأولوية لقوات الدفاع الأوكرانية"، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وبدوره، أكد مايكل كويغلي (ديمقراطي) أنه من وقت لآخر تحدث "مواقف غير سارة للغاية" في سياق اتخاذ قرار بشأن تخصيص المساعدة لكييف. ووفقًا له، هناك تحذيرات معينة لنظام كييف على خلفية "انقسام الآراء بخصوص المساعدة".
وقال: "نحن بحاجة إلى أي حجج (من جهة كييف) حول أهمية المساعدة الاقتصادية والإنسانية. ثانيًا: أظهرت لنا الحرب الحاجة إلى الموارد الضرورية التي خصصناها للصراع. وأنا أفهم أن هناك حاجة إلى قذائف 155 ملم، ولكن إسرائيل بحاجة إليها أيضًا".
وألمح كويغلي إلى أن "الوقت قد حان لأوكرانيا -كما ذكرت القيادة السياسية مرارًا وتكرارًا- لتصبح أكثر اكتفاء ذاتيًّا في إنتاج الأسلحة والذخيرة".
يُذكر أن زيلينسكي استقبل أمس الاثنين وفدًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلس النواب الأمريكي في كييف. وتألف الوفد من جيمس فرينش جيل ومايكل كويغلي وستيفن لينش.