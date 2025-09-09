أنباء عن نجاة وفد حماس في الدوحة من الضربة الإسرائيلية.. وتقارير: ترامب منح تل أبيب الضوء الأخضر

نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر في حركة حماس تأكيده نجاة الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية من غارة إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.
وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف قادة حماس في الدوحة.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن من بين القادة الذين كانوا في الاجتماع المستهدف خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، والذي سبق أن تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل إسرائيل في العاصمة الأردنية عمّان عام 1997.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أصدرت في وقت سابق بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ"الهجوم الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها أعضاء من المكتب السياسي لحماس في الدوحة، معتبرةً الاعتداء "انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين".
وأكد البيان أن الجهات الأمنية والدفاع المدني تعاملت على الفور مع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة، مشددًا على أن قطر "لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور"، وأن التحقيقات لا تزال جارية على أعلى مستوى وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية فور توفرها.