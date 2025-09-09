أنباء عن نجاة وفد حماس في الدوحة من الضربة الإسرائيلية.. وتقارير: ترامب منح تل أبيب الضوء الأخضر

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أصدرت في وقت سابق بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ"الهجوم الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها أعضاء من المكتب السياسي لحماس في الدوحة، معتبرةً الاعتداء "انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين".