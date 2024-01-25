في ظل تزايد احتمالاتها.. هل تتكرر مواجهة "بايدن" و"ترامب" بانتخابات الرئاسة؟

لا يستبعد كل من الرئيس الديمقراطي وسلفه الجمهوري تكرار المواجهة بينهما في نوفمبر المقبل، حتى لو أظهرت استطلاعات الرأي أن جولة إعادة لانتخابات 2020 أمر لا يحبذه معظم الأمريكيين، فالفوز الساحق لـ"ترامب" على حساب منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هايلي في نيو هامبشر الثلاثاء الماضي، عزز قبضته على ترشيح الحزب الجمهوري، فيما جاء دور "بايدن" في الحصول على أنباء سارة، في دعم أكبر نقابة للعاملين في قطاع السيارات في الولايات المتحدة له، ما يمنحه قوة دفع كبيرة في المواجهة مع ترامب والفوز بولاية ثانية.