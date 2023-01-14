اغتيال وحرب والتهمة جاسوس بريطاني.. قصة إعدام إيران لمعاون دفاعها "أكبري"!

ولم يظهر "أكبري"، الذي كان يدير مؤسسة فكرية خاصة، علنًا منذ عام 2019، عندما تم اعتقاله على ما يبدو، كما أنه كان مقربًا من علي شمخاني "مسؤول أمني الكبير في إيران"؛ مما دفع المحلّلين للإشارة إلى أن حكم الإعدام الصادر بحقه كان مرتبطًا بصراع محتمل على السلطة داخل جهاز الأمن في البلاد وسط الاحتجاجات.