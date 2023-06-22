إثيوبيا تقترب من التعبئة الرابعة لسد النهضة: نرفض تدخل الدول العربية

وتبني إثيوبيا "سد النهضة" على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90% من عمليات البناء. فيما تستعد أديس أبابا لملء رابع لخزان السد، خلال موسم الأمطار، في شهريْ يوليو وأغسطس على غرار ثلاث عمليات سابقة قوبلت برفض من دولتي المصب مصر والسودان.