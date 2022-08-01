سقوط جزء من إهراءات مرفأ بيروت المتضررة جراء الانفجار

وامتصت الإهراءات، البالغ ارتفاعها 48 مترًا وكانت تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، القسمَ الأكبر من عصف الانفجار المدمر؛ لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لَحِقَ بشطرها الشرقي؛ وفق خبراء.. وبحسب وزارة البيئة، لا تزال الصوامع الجنوبية ثابتة دون رصد أي حركة تهدد سلامتها.