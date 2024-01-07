قوات إسرائيلية تقتحم مدينة رام الله من عدة محاور واندلاع مواجهات بالشوارع

وفي التفاصيل، أُصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية في رام الله بوقت متأخر من مساء الأحد، فيما قامت قوات إسرائيلية معززة باقتحام مدينتي رام الله والبيرة، وانتشرت دوريات إسرائيلية في شوارع المدينتين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.