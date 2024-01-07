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قوات إسرائيلية تقتحم مدينة رام الله من عدة محاور واندلاع مواجهات بالشوارع
أغلقت كامل المداخل وأصابت فلسطينيين اثنين بالرصاص بعد مقتل مستوطن بطلق ناري
اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة رام الله بالضفة الغربية، مساء الأحد، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة محاور.
وفي التفاصيل، أُصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية في رام الله بوقت متأخر من مساء الأحد، فيما قامت قوات إسرائيلية معززة باقتحام مدينتي رام الله والبيرة، وانتشرت دوريات إسرائيلية في شوارع المدينتين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت في وقت سابق من صباح الأحد، بمقتل مستوطن في إطلاق نار على سيارته عند مفترق ما يعرف بـ"عيون الحرامية" شمالي رام الله.
وسارع جيش الاحتلال إلى إغلاق كامل مداخل رام الله بعد عملية إطلاق النار، فيما أعلن المسعفون وطواقم نجمة داوود الحمراء وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 30 عامًا متأثرًا بجراحه بطلق ناري.