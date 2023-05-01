رئيس بعثة "يونيتامس" في السودان يرجح إجراء مفاوضات بين "البرهان" و"حميدتي"

رجّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة "يونيتامس" في السودان فولكر بيرتس، اليوم (الاثنين)، إجراء مفاوضات بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".