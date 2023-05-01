رئيس بعثة "يونيتامس" في السودان يرجح إجراء مفاوضات بين "البرهان" و"حميدتي"

رجّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة "يونيتامس" في السودان فولكر بيرتس، اليوم (الاثنين)، إجراء مفاوضات بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وقال "بيرتس": "إن المفاوضات لا تزال قيد الإعداد"، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
وأضاف: "إن المفاوضات ستسعى في البداية للتوصل إلى وقف مستقر وجاد لإطلاق نار تراقبه شخصيات محلية ودولية".
وأشار رئيس بعثة "يونيتامس" إلى أن "المفاوضات قد تجري في السعودية أو جنوب السودان، والسعودية أسهل من الناحية اللوجستية؛ لأن لديها علاقات وثيقة مع الجانبين".