الاستخبارات الأوكرانية: مصرع زعيم مجموعة "فاغنر" ليس مؤكدًا

من جهته، قال أندريه يوسوف ممثل المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع الوكالة الرسمية الأوكرانية: "في الوقت الحالي، يمكننا التحدث بنسبة 100% عن الوفاة المؤكدة لأوتكين وبعض الركاب الآخرين، أما بالنسبة لبريغوجين، فلنفترض أن جميع الأسئلة لم تُغلق بعدُ".