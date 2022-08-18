صورة مدمرة وأخرى باذخة.. أرقام عاصفة عن انتحار اللبنانيين!

وأشارت المحللة النفسية والأستاذة الجامعية إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن نسبة الانتحار سترتفع، حيث أن ما يمكن أن يغير الوضع هو حدوث انتعاش في لبنان في حال تدارك المسؤولين الوضع.