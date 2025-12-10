الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في حملة واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، طالت 15 فلسطينيًا في الخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم، ضمن سلسلة اقتحامات ومداهمات متواصلة.
ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من بلدة بيت أمر، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في أجواء باردة وماطرة. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن المعتقلين هم: محمد يوسف قوقاس اخليل ونجله أمير، ورضوان شفيق قوقاس اخليل ونجله مالك، ووليد محمد رضوان قوقاس ونجله محمد، وحكم أيمن فايق قوقاس، حيث تم اقتيادهم إلى معسكر داخل مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.
كما فجّرت القوات باب منزل المواطن محمود يوسف قوقاس، الذي لم يكن متواجدًا أثناء الاقتحام، واستولت على كميات من المصاغ الذهبي من منازل العائلات.
وفي بلدة يطا جنوب الخليل، فتّشت القوات عدة منازل لعائلة ربعي واعتدت على أصحابها بالضرب، كما نصبت حواجز عسكرية وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية في المحافظة.
وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين محمد العارضة من بلدة عرابة، ومحمد غوادرة من بير الباشا، بعد مداهمة منازلهما، إلى جانب اقتحام عدد من المنازل والمحلات التجارية.
وفي قلقيلية، اعتُقل الشابان عبادة داود وهشام حمدان، بعد اقتحام المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشار الجنود في عدة أحياء، فيما شهدت بلدات حبلة وكفر ثلث وعزون وأماتين تحركات عسكرية دون تسجيل اعتقالات.
وفي طولكرم، اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر قسام رياض محمد بدير (36 عامًا) من ضاحية ارتاح جنوب المدينة.
أما في بيت لحم، فتم اعتقال المواطن خليل عماد خليل العمور (30 عامًا) من بلدة تقوع، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.
وتأتي هذه الحملة ضمن التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام واعتقالات يومية تطال مختلف المحافظات الفلسطينية.