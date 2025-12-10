الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا في حملة واسعة بالضفة الغربية

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من بلدة بيت أمر، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في أجواء باردة وماطرة. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن المعتقلين هم: محمد يوسف قوقاس اخليل ونجله أمير، ورضوان شفيق قوقاس اخليل ونجله مالك، ووليد محمد رضوان قوقاس ونجله محمد، وحكم أيمن فايق قوقاس، حيث تم اقتيادهم إلى معسكر داخل مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.