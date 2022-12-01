واشنطن تجهّز المزيد من العقوبات على بيونغيانغ

ولم يُدلِ سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية، بتفاصيل، لكنه قال إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.