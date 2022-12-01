واشنطن تجهّز المزيد من العقوبات على بيونغيانغ

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بينما تمضي بيونغيانغ قدمًا في تطوير الصواريخ المحظورة وتلمّح باحتمال إجراء اختبار نووي جديد.
وأضاف سوليفان، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا ومجموعة جونغ أنغ الإعلامية الكورية الجنوبية: "لدينا مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية في الطريق بينما نتحدث"؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولم يُدلِ سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية، بتفاصيل، لكنه قال إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.
واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأمريكية في أكتوبر الماضي شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال قالت واشنطن إنها تدعم برامج الأسلحة الخاصة ببيونغيانغ وجيشها.