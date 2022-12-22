"أمريكا تعلن الحرب".. أول تعليق لروسيا على زيارة "زيلنسكي" لواشنطن

اعتبرت الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى واشنطن، تظهر أن الأخيرة تشن في أوكرانيا "حربًا غير مباشرة" على روسيا.