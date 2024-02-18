خشية على حياته واستعراض إسرائيلي.. "مروان البرغوثي" إلى عزل انفرادي جديد!

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضاف في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نقل الأسير القائد البرغوثي يأتي بعد تصريحات الوزير المتطرف "بن غفير" مؤخرًا حول قضية عزله، وهي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي؛ خاصة أن هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن (عوفر) إلى العزل الانفرادي في (أيالون- الرملة) ثم إلى عزل (ريمونيم).