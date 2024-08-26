استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على دير البلح وخانيونس

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس، باستشهاد سبعة فلسطينيين في قصفٍ إسرائيلي على أحياء وبلدات عدة بالمدينة، فيما استُشهد ثلاثة فلسطينيين في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي طال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، التي نزح منها نحو ٢٥٠ ألف فلسطيني عن منازلهم وخيامهم، إضافة إلى إخلاء ٢٥ مركز إيواء من شرق المدينة الذي يعيش ظروفاً قاسية، في ظل عدم توافر المياه والكهرباء والغذاء.