الأزهر يطالب العالم الإسلامي بمواقف جادة ضد دعوات بناء كنيس بالأقصى

استنكر الأزهر بشدة التصريحات المتطرفة والمستفزة الصادرة عن مسؤول إسرائيلي متطرف حول تأييده إنشاء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.
وأكد الأزهر في بيان له أن هذه التصريحات المحرضة لا تصدر إلا عن عقلية متطرفة لا تحترم الأديان، ولا مقدسات الآخرين، ولا القوانين والمواثيق الدولية، ولا تعرف سوى قانون الغاب والوحشية والإجرام.
وطالب الأزهر حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة والمتكررة من هذه الشخصية والشخصيات الأخرى المتطرفة التي اعتادت اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والتحريض على العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين الأبرياء، ووضع حدًّ لهذه التصريحات الإجرامية والممارسات الإرهابية.