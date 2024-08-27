الأزهر يطالب العالم الإسلامي بمواقف جادة ضد دعوات بناء كنيس بالأقصى

وأكد الأزهر في بيان له أن هذه التصريحات المحرضة لا تصدر إلا عن عقلية متطرفة لا تحترم الأديان، ولا مقدسات الآخرين، ولا القوانين والمواثيق الدولية، ولا تعرف سوى قانون الغاب والوحشية والإجرام.