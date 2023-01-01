20 قتيلاً في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في منطقة أرض الصومال

أفاد طبيب بأحد المستشفيات العامة في أرض الصومال، اليوم (الأحد) بأن اشتباكات اندلعت بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن على مدى عدة أيام في منطقة أرض الصومال؛ ما أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل وتسبب بإصابة العشرات.