20 قتيلاً في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في منطقة أرض الصومال

أفاد طبيب بأحد المستشفيات العامة في أرض الصومال، اليوم (الأحد) بأن اشتباكات اندلعت بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن على مدى عدة أيام في منطقة أرض الصومال؛ ما أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل وتسبب بإصابة العشرات.
ويطالب المحتجون بأن تتخلى أرض الصومال عن سيطرتها على مدينة في لاسعانود لصالح بلاد بنط، ويتهمون أيضاً قوات الأمن بالفشل في إنهاء حالة انعدام الأمن بالمدينة، وفقاً لـ"رويترز".
وتقاتل قوات الشرطة والجيش المحتجين في لاسعانود، وهي مدينة تقع في شرق منطقة أرض الصومال المتنازع عليه بينها وبين بلاد بنط المجاورة، وهي إحدى مناطق الصومال التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها، ويسود السلام في المنطقة رغم أن الصومال تخوض حرباً أهلية منذ 3 عقود.