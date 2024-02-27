أطفال الأردن يعبّرون عن تضامنهم مع صغار غزة

وكان الجيش الأردني قد أعلن، أمس الاثنين، أنه نفّذ أربعة إنزالات جوًّا بمساعدات إنسانية على قطاع غزة، إحداها بطائرة تابعة للجيش الفرنسي، وهو الإنزال السادس عشر على قطاع غزة؛ لكنه الأول الذي يصل إلى السكان مباشرة.