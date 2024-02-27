أطفال الأردن يعبّرون عن تضامنهم مع صغار غزة

"نحن معكم".. "غزة في القلب".. بهذه الرسائل عبّر أطفال الأردن عن تضامنهم مع أقرانهم من أطفال غزة في محنتهم وأزمتهم الإنسانية؛ إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.
وفاضت مشاعر الصغار الأردنيين عبر رسومات ورسائل رسموها وكتبوها؛ تعبيرًا عن تعاطفهم وتضامنهم مع غزة، وأرسل الأطفال رسائلهم التضامنية مع الإنزال الأردني الذي نُفّذ الاثنين، لأشقائهم في غزة ضمن الجهد الإنساني الأردني.
وكان الجيش الأردني قد أعلن، أمس الاثنين، أنه نفّذ أربعة إنزالات جوًّا بمساعدات إنسانية على قطاع غزة، إحداها بطائرة تابعة للجيش الفرنسي، وهو الإنزال السادس عشر على قطاع غزة؛ لكنه الأول الذي يصل إلى السكان مباشرة.
وأفاد الجيش في بيان بأنه نفّذ أربعة إنزالات جوية، تحمل مساعدات لأهل غزة، بتوجيهات من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني. وأضاف أن أربع طائرات من نوع "سي 130"، إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية، نفّذت الإنزالات.
وبيّن أن المساعدات تشمل مواد إغاثية وغذائية، من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية؛ تخفيفًا عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر.
واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر، وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.