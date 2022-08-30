اليمن.. 2000 حالة إخفاء قسري و17 ألف حالة تعذيب بـ639 سجنًا يديرها الحوثي

وأوضح التقرير أن "أشكال وصنوف التعذيب تعددت بين جسدي ومعنوي. ولعل أبرز ما اعتمدته ميليشيات الحوثي في التعذيب الجسدي كان الصعق بالكهرباء، والضرب الشديد بأدوات غليظة وصلبة وأعقاب البنادق، والتعليق بالأيدي والأرجل بسلاسل حديدية لفترات تصل إلى أكثر من 24 ساعة، والضرب بالسوط بعد التجريد من الملابس، والحرق بأعقاب السجائر، واستخدام مواد حارقة كيمياوية خلال التعذيب، أدت بدورها إلى عاهات مستديمة مترافقة مع آثار صحية مدمرة، وقلع الأظافر والأضراس"، وغيرها من صنوف التعذيب.