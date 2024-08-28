برنامج الأغذية يعلق نشاطه في غزة بعد استهداف سيارة له بنيران إسرائيلية

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بعدم إصابة الموظفين اللذين كانا في السيارة، وأشار إلى ما صرح به مسؤول أممي رفيع المستوى، لم يُفصَح عن اسمه، قبل يومين للصحفيين عن الحاجة إلى عربات مصفحة في غزة.