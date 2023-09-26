3 مصابين وأضرارٌ بمبانٍ عقب انفجاريْن قوييْن بإحدى ضواحي ستوكهولم

هز انفجاران قويان منازل في وسط السويد؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبانٍ.
وبحسب ما ذكرته "أسوشيتد برس"؛ ففي وقت متأخر من يوم أمس وقع انفجار في منطقة هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.
وأفادت تقارير بأن انفجار هاسيلبي تَسبب في إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم.
وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أدى انفجار في لينكوبنغ، على بُعد حوالى 175 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من 3 طوابق؛ مما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.
وبينما لم يُعرف ما إذا كانت الانفجاران مرتبطان ببعضهما؛ أشارت تقارير إلى أن الانفجار الثاني مرتبط بصراع بين عصابات.
وذكرت الإذاعة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في لينكوبنغ مرتبط بخلاف مستمر بين عصابات إجرامية.
وأصبحت الخلافات بين العصابات الإجرامية مشكلةً متنامية في السويد مع إطلاق النار من السيارات المارة والتفجيرات.
وأشارت التقارير إلى أن عصابتين، إحداهما يقودها مواطن سويدي تركي مزدوج الجنسية يعيش في تركيا، والأخرى يقودها ملازمه السابق، تتقاتلان على المخدرات والأسلحة.
وحتى الآن هذا العام، وقع 261 حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 73 آخرين. ولا يشمل العددُ الانفجارات الأخيرة.
وقالت الشرطة إنه تم إجلاء سكان المنطقة المتضررة في لينكوبنغ إلى منشأة رياضية قريبة.