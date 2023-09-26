3 مصابين وأضرارٌ بمبانٍ عقب انفجاريْن قوييْن بإحدى ضواحي ستوكهولم

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أدى انفجار في لينكوبنغ، على بُعد حوالى 175 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من 3 طوابق؛ مما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.