"لم أستطع التنفس".. "ترامب" قدم عرضًا لملك الأردن كاد يصيبه بنوبة قلبية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم "الخميس"، أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدم عرضًا لملك الأردن عبدالله الثاني كاد يصيبه بأزمة قلبية، عندما عرض عليه سيطرة الأردن على الضفة الغربية في فلسطين".
واستندت "واشنطن بوست" فيما ذكرت إلى مقتطف من كتاب "ذي درايفر.. ترامب في البيت الأبيض 2017-2021"" بقلم بيتر بيكر كبير مراسلي البيت الأبيض لصحيفة "نيويورك تايمز"، وسوزان غلاسر من صحيفة "نيويوركر".
وبينت الصحيفة أن العرض قُدم إلى الملك عبد الله في يناير 2018، لكن الكتاب لم يشر إلى ما إذا كانت إسرائيل ورئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو على علم باقتراح "ترامب".
ونقلت عن الكتاب أن الملك عبدالله أثناء حديث مع صديق أمريكي، قال: "اعتقدت أنني أصبت بنوبة قلبية عندما قدم الرئيس السابق للولايات المتحدة عرضه، لم أستطع التنفس، ملت بنفسي إلى الأمام".
وأشار الكتاب إلى أن "ترامب" اعتقد يومها أنه قدم للملك معروفًا بهذا العرض، ويبدو أنه لا يدرك تداعياته الأوسع، أو حقيقة أنه كان يعرض أرضًا لا تعود إلى الولايات المتحدة.