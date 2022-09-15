"لم أستطع التنفس".. "ترامب" قدم عرضًا لملك الأردن كاد يصيبه بنوبة قلبية

وأشار الكتاب إلى أن "ترامب" اعتقد يومها أنه قدم للملك معروفًا بهذا العرض، ويبدو أنه لا يدرك تداعياته الأوسع، أو حقيقة أنه كان يعرض أرضًا لا تعود إلى الولايات المتحدة.