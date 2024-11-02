"مفترق طرق مصيري".. هل يعود "ترامب" للبيت الأبيض أم يُقتاد إلى السجن؟

تقول غويندا بلير، كاتبة سيرة "ترامب": "جعل من نفسه رمزًا للشخص الذي يفلت دائمًا، وفي حال خسارته سيواجه لحظات كثيرة من الحساب. قد يدخل السجن، قد ينتهي به الأمر أقل ثراء مما هو عليه. ومهما حدث، وسواء فاز أو خسر، سيواجه حسابًا يتعلق بصحته: الموت، المرض والخرف.. وهذه أمور لا يمكن له الهرب منها".