غارة إسرائيلية تقتل 21 شخصًا بشمال لبنان.. وفحوص DNA لتحديد هوية الأشلاء

وقال مصور وكالة فرانس برس إنه شاهد في المكان مبنى سكنيًا عند مدخل البلدة وقد سوي بالأرض وبقع دماء في كل مكان بينما تناثرت الأشلاء على نطاق واسع، وعمل الصليب الأحمر على جمعها، مضيفًا أن سيارات الإسعاف كانت تنقل الضحايا، في وقت فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا. وأدت الغارة إلى اندلاع النيران.