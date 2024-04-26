"هدنة في غزة مقابل 33 رهينة".. محاولة مصرية لاستئناف محادثات إسرائيل وحماس

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيادة الإسرائيلية "مستعدة للنظر في هدنة مؤقتة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 رهينة، بدلاً من 40 رهينة كانت قيد المناقشة من قبل".