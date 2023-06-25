ما بنود الاتفاق الذي ضمن خروج "فاغنر" دون خسائر من الانقلاب على "بوتين"؟

لم تختلف وتيرة تنفيذ قائد مجموعة فاغنر للمرتزقة يفغيني بريغوجين، لانقلابه ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجيش الروسي؛ عن وتيرة إنهائه له؛ فكلاهما جرى بسرعة وعلى نحو مباغت، كما لم تنتج عنهما خسائر بشرية في صفوف "فاغنر"، التي هدّدت القيادةُ الروسية بسحق تمردها، وذلك يرجع إلى بنود الاتفاق الذي أبرمه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو و"بريغوجين"، والذي ضمن للأخير ألا يتعرّض لخسائر أو عقوبات من أي نوع؛ فماذا تضمّن الاتفاق من بنود؟