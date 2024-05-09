العالم
سلوفينيا تبدأ إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية
"جولوب" طالب إسرائيلَ بوقف هجماتها على غزة
أعلن رئيس الوزراء السلوفيني "روبرت جولوب"، أن الحكومة بدأت اليوم "الخميس" إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وستعلنه منتصف شهر يونيو المقبل، كشكل من أشكال الضغط لإنهاء الصراع في غزة لتنفذ بذلك خطوة أعلنتها في مارس "آذار" الماضي.
وقال "جولوب" على صفحة الحكومة على منصة "إكس": "الأهوالُ التي نراها كل يوم في غزة غيرُ مقبولة ويجب أن تتوقّف".
وأضاف: "أدعو إسرائيل إلى التوقف فورًا عن هجماتها على غزة واللجوء إلى طاولة المفاوضات".