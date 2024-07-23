8 مجازر في 24 ساعة.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تقفز إلى 39090 شهيداً

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 39090 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 90147 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 84، وإصابة 329 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت إلى أن حصيلة استهداف الاحتلال ومجازره في محافظة خان يونس، أمس، ارتفعت إلى 73 شهيداً؛ منهم (24 طفلاً و15 امرأة)، وأكثر من 270 إصابة بينها حالات خطيرة.
وما زال عدد من الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم