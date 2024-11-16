مدافع قوي عن طاقة النفط والغاز.. ترامب يختار كريس رايت وزيرًا للطاقة

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمس السبت أن كريس رايت، المدير التنفيذي لشركة " Liberty Oilfield Services Inc " للنفط والغاز، المدافع القوي عن استخدام الوقود الأحفوري، سيكون اختياره لقيادة وزارة الطاقة، بحسب وكالة "رويترز".
ورايت هو مؤسس ورئيس شركة "Liberty Energy"، وهي شركة خدمات حقول النفط، ومقرها دنفر.
ومن المتوقع أن يدعم رايت خطة ترامب لتعظيم إنتاج النفط والغاز، والسعي إلى إيجاد طرق لتعزيز توليد الكهرباء، التي يرتفع الطلب عليها لأول مرة منذ عقود.
ومن المرجح أيضًا أن يشارك رايت الرئيس ترامب في معارضته للتعاون العالمي في مكافحة تغير المناخ.
ووصف رايت نشطاء تغير المناخ بالمرجفين والمبالغين، وشبَّه جهود الديمقراطيين لمكافحة الانحباس الحراري العالمي بالشيوعية على الطريقة السوفييتية.
وقال رايت في مقطع فيديو، نُشر على ملفه الشخصي على " LinkedIn " العام الماضي: "لا توجد أزمة مناخية، ونحن لسنا في خضم انتقال الطاقة أيضًا".
وأكد رايت الحاجة إلى المزيد من إنتاج الوقود الأحفوري؛ لرفع الناس من براثن الفقر.
ولقد برز رايت بين المسؤولين التنفيذيين في النفط والغاز بأسلوبه الحر، ويصف نفسه بأنه مهووس بالتكنولوجيا.
وتتولى وزارة الطاقة دبلوماسية الطاقة الأمريكية، وتدير الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، الذي قال ترامب إنه يريد تجديده. وتدير الوزارة كذلك برامج المنح والقروض لتطوير تقنيات الطاقة، مثل مكتب برامج القروض.
ويشرف الوزير أيضًا على المجمع القديم للأسلحة النووية الأمريكي، والتخلص من نفايات الطاقة النووية، و17 مختبرًا وطنيًّا.