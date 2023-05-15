13 ضحية بالألغام خلال شهر أبريل في الحديدة غرب اليمن

قالت بعثة الأمم المتحدة "أونمها" في الحديدة، إنها سجّلت مقتل وإصابة 13 مدنياً، بينهم أطفال في ستة حوادث متعلقة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، خلال شهر أبريل الماضي.
وأضافت "أونمها" في تقرير حديث، أنه خلال شهر رمضان (22 مارس إلى 21 أبريل 2023) سجلت البعثة سقوط 22 ضحية في عشرة حوادث، مقارنة بخمس عشرة ضحية قضوا من جرّاء تسعة حوادث في رمضان العام الماضي (2 أبريل إلى 2 مايو 2022).
وأشارت بعثة الأمم المتحدة "إلى استقبال الحديدة نحو 300 ألف زائر خلال عطلة العيد، وهو رقم مرتفع وغير مسبوق من المرجح أن يزيد من المخاطر على المدنيين الذين ليسوا على دراية بالمنطقة".
وفي أبريل الماضي، قالت البعثة إنها سجّلت مقتل وإصابة 17 مدنياً، بينهم أطفالٌ ونساءٌ في ثمانية حوادث متعلقة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار.
وتعد الحديدة، أكثر المحافظات تضرراً من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، وتتصدّر مديرياتها، حوادث القتل المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.