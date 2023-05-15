13 ضحية بالألغام خلال شهر أبريل في الحديدة غرب اليمن

وأضافت "أونمها" في تقرير حديث، أنه خلال شهر رمضان (22 مارس إلى 21 أبريل 2023) سجلت البعثة سقوط 22 ضحية في عشرة حوادث، مقارنة بخمس عشرة ضحية قضوا من جرّاء تسعة حوادث في رمضان العام الماضي (2 أبريل إلى 2 مايو 2022).