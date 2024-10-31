لماذا ارتدى "ترامب" زي عامل نظافة وركب شاحنة قمامة؟

ورفض الاعتذار عن تعليقات "هينشكليف" حول بورتوريكو أثناء الإجابة عن الأسئلة، وهو جالس في مقصورة الشاحنة، وكرر تأكيده أنه لا يعرف من هو الكوميدي أو كيف تم حجز مكان له في حديقة ماديسون سكوير، وقال "ترامب": "لا أعرف أي شيء عن الكوميدي. لا أعرف من هو. لم أرَه أبدًا، إنه كوميدي، ماذا يمكنني أن أخبرك؟ لا أعرف شيئًا عنه. لا أعرف لماذا هو هناك".