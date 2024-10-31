لماذا ارتدى "ترامب" زي عامل نظافة وركب شاحنة قمامة؟

ارتدى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب زي عامل نظافة، وظهر في مقصورة شاحنة قمامة؛ سعياً لإقناع الناخبين في ولاية ويسكونسن المتنازع عليها بأن الديمقراطيين يعتقدون أن أولئك الذين يصوتون له هم "قمامة".
وسارع "ترامب" إلى أداء هذا المشهد؛ استجابة لزلة لسان لفظية واضحة من الرئيس جو بايدن، وصف فيها مؤيدي "ترامب" بـ"القمامة"، وهدِف منها إلى إدانة ممثل كوميدي بسبب تعليقاته العنصرية في تجمع ضخم أقامه "ترامب" في حديقة ماديسون سكوير في مدينة نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع، لكن "ترامب" وحلفاءه استغلوا كلمات "بايدن" للزعم بأن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس غير صادقة في تعهدها بأن تكون رئيسة للجميع، حتى أولئك الذين لا يصوتون لها.
وفي زيارة إلى مدينة غرين باي، الواقعة في منطقة تميل إلى الحزب الجمهوري في ولاية متأرجحة، تُظهر استطلاعات الرأي أنها متاحة لأي شخص للفوز بها، دق "ترامب" المسمار في النقطة الرئيسية من خلال التخلي عن سترته العادية، وارتداء سترة برتقالية عاكسة لإلقاء خطاب في حلبة مليئة بمؤيديه ذوي القبعات الحمراء.
وقال "ترامب" في بداية خطابه الذي استمر حوالي 90 دقيقة: "يجب أن أبدأ بالقول إن 250 مليون أمريكي ليسوا قمامة"، ولم يحدد كيف توصل إلى رقم 250 مليون، لكنه يبدو أنه العدد الإجمالي التقريبي لسكان الولايات المتحدة مطروحًا منه أولئك الذين صوتوا لـ"بايدن" في عام 2020، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتهدد زلة لسان "بايدن"، وهي واحدة من العديد من الزلات، التي ارتكبها خلال السنوات الأربع تقريبًا، والتي قضاها في منصبه، بتعقيد حملة "هاريس"، بعد أن تم إحياء جهودها لكسب أصوات الناخبين اللاتينيين بسبب تعليق الكوميدي توني هينشكليف في تجمع حديقة ماديسون سكوير يوم الأحد، بأن إقليم بورتوريكو الأمريكي هو "جزيرة عائمة من القمامة في وسط المحيط"، ومنذ ذلك الحين، أعلن نجما بورتوريكو باد باني وريكي مارتن دعمهما لـ"هاريس".
ويبدو أن "بايدن" قد منح الحزب الجمهوري خط هجوم جديدًا، عندما قال في مكالمة عبر "زووم" مساء الثلاثاء الماضي مع منظمة ناخبين لاتينيين: "الشيء الوحيد الذي أراه عائمًا هو مؤيدو - مؤيدو - مؤيدو - وشيطنته للاتينيين غير معقولة، وغير أمريكية"، وأوضح الرئيس لاحقًا أنه كان يقصد انتقاد "الخطاب الكراهية" ضد اللاتينيين الذي شوهد في حديقة ماديسون سكوير، لكن حملة "ترامب" أصرت على أن "بايدن" كان يحط من قدر الأشخاص، الذين صوتوا للرئيس السابق.
ولعبت "هاريس" دور الدفاع في وقت سابق من أمس، قائلة للصحفيين: "أختلف بشدة مع أي انتقاد للناس بناءً على من صوتوا له"، وأولت نائبة الرئيس مؤخرًا الأولوية للتواصل مع الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وحملت معها جمهوريين انشقوا عن "ترامب"، لكن في تجمع غرين باي، وهو الظهور الثاني لـ"ترامب" بعد توقف في كارولاينا الشمالية، كانت كلمات "بايدن" هي كل ما يريد أي شخص التحدث عنه.
وفي حين أدان "ترامب"، "بايدن" بسبب تعليق القمامة في تجمع في كارولاينا الشمالية في وقت سابق من اليوم، اختار "ترامب" شيئًا من حيلة سياسية في غرين باي، حيث نزل من طائرته الخاصة مرتديًا السترة البرتقالية، وقفز إلى مقصورة شاحنة قمامة كانت تنتظره وكُتب عليها كلمة "ترامب" بحروف زرقاء على جانبها.
ورفض الاعتذار عن تعليقات "هينشكليف" حول بورتوريكو أثناء الإجابة عن الأسئلة، وهو جالس في مقصورة الشاحنة، وكرر تأكيده أنه لا يعرف من هو الكوميدي أو كيف تم حجز مكان له في حديقة ماديسون سكوير، وقال "ترامب": "لا أعرف أي شيء عن الكوميدي. لا أعرف من هو. لم أرَه أبدًا، إنه كوميدي، ماذا يمكنني أن أخبرك؟ لا أعرف شيئًا عنه. لا أعرف لماذا هو هناك".