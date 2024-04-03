مجلس حقوق الإنسان ينظر مشروع قرار يحظر الأسلحة على "إسرائيل"

ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، محذراً من "احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة".