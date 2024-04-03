مجلس حقوق الإنسان ينظر مشروع قرار يحظر الأسلحة على "إسرائيل"

ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة المقبل، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، محذراً من "احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة".
ويدين نص مشروع القرار "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".
وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الانسان في الحرب الدائرة في غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا، كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية.
وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.