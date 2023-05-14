الانتخابات التركية.. إقبال تاريخي بحوالي 88٪ نسبة المشاركة بـ64 مليونًا

كشفت البيانات الأولية أن الأتراك شاركوا بنسبة كبيرة جدًّا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأحد.
وبحسب وسائل إعلام رسمية في تركيا: فإن نسبة التصويت بلغت 87.7% من إجمالي الأشخاص الذين يحقُّ لهم التصويت، والمقدّر عددهم بنحو 64 مليونًا.
وكان من المتوقّع أن تصل نسبة التصويت في هذه الانتخابات إلى مستويات كبيرة؛ نظرًا لأسباب عدة؛ منها حملات التعبئة الهائلة التي قامت بها الأحزاب لتحفيز المواطنين على المشاركة.
وخلال يوم الانتخابات كانت محطات الاقتراع في أرجاء تركيا تغصّ بالمشاركين، إلى درجة أن بعض المحطات شهدت اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة.
يأتي هذا فيما شاركت شتّى الفئات العمرية، من الشبان الصغار إلى المسنّين، وحتى المرضى وأصحاب الهمم، شاركوا بأعداد كبيرة.
وإذا ما تأكدت هذه النسبة، فإنها ستكون من بين أكبر النسب في تاريخ الانتخابات التركية، رغم أن هذه الانتخابات تشهد في العادة إقبالًا كثيفًا.