برصاصة غادرة في الصدر.. استشهاد شابة فلسطينية على يد الاحتلال جنوب نابلس

استُشهدت الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عامًا)، اليوم الخميس؛ جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: أطلقت قوات الاحتلال النار على الشابة "عودة" قرب دوار عينابوس وسط حوارة.
وأضاف: تسلمت طواقم الهلال الأحمر الشابة "عودة"، التي أصيبت برصاصة في الصدر، وأجرت لها عملية إنعاش قلب ورئتين ونقلتها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، قبل الإعلان عن استشهادها متأثرةً بإصابتها.
وترتفع حصيلة الشهداء، اليوم الخميس، إلى أربعة، بعد استشهاد الشبان: معاذ مصري، وإبراهيم جبر، وحسن قطناني، برصاص قوات الاحتلال، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.
يشار إلى أن 108 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلًا، وسيدتان.