برصاصة غادرة في الصدر.. استشهاد شابة فلسطينية على يد الاحتلال جنوب نابلس

وترتفع حصيلة الشهداء، اليوم الخميس، إلى أربعة، بعد استشهاد الشبان: معاذ مصري، وإبراهيم جبر، وحسن قطناني، برصاص قوات الاحتلال، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.