تصاعد احتجاجات الهجرة في أنحاء أميركا.. فإلى أين تتجه موجة الغضب الشعبي؟

وفي قلب مدينة لوس أنجلوس، يفرض حظر التجول من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا بالتوقيت الباسيفيكي على جيوب محددة في وسط المدينة، وهي المناطق التي شهدت تركيزًا للاحتجاجات، وقد أعلنت عمدة لوس أنجلوس كارين باس، أن هذا الإجراء قد يستمر لأيام عدة، مشيرة إلى أنه يغطي مساحة تبلغ حوالي ميل مربع واحد، وسيؤثر على أقل من 100 ألف من سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، ويتزامن ذلك مع تصريحات من الشرطة تفيد ببدء "اعتقالات جماعية" للمتظاهرين، حيث تم احتجاز العشرات لعدم تفرقهم في تجمعات غير قانونية، ووصل إجمالي المعتقلين خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 378 شخصًا، وفقًا لبيانات إدارة شرطة لوس أنجلوس.