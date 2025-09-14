10 وزراء جدد في حكومة الجزائر.. "تبون" يعلن تعديلًا موسعًا يشمل الداخلية والطاقة
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن تشكيل حكومة جديدة ضمت عشرة وزراء جدد، وذلك وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية سمير عقون، بحسب ما نقلته العربية نت.
وجاءت التشكيلة الجديدة تحت قيادة الوزير الأول سيفي غريب، حيث حمل التعديل الوزاري دمج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع وزارة النقل، وتعيين سعيد سعيود وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والنقل. كما تم تعيين إبراهيم مراد وزير دولة مكلفًا بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.
وشمل التعديل تقسيم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إلى وزارتين مستقلتين؛ حيث تولى محمد عرقاب منصب وزير دولة للمحروقات والمناجم، فيما أسندت حقيبة الطاقة والطاقات المتجددة إلى مراد عجال.
كما كُلّف محمد عبد النور رابحي بحقيبة وزارية جديدة بصفته والي الجزائر، ليصبح عضوًا في مجلس الحكومة.
وجاءت التشكيلة الوزارية الكاملة كما يلي:
أحمد عطاف: وزير دولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية.
السعيد شنقريحة: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
محمد عرقاب: وزير دولة للمحروقات والمناجم.
إبراهيم مراد: وزير دولة مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.
سعيد سعيود: وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
لطفي بوجمعة: وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الكريم بوزرد: وزير المالية.
كمال بداري: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
محمد صغير سعداوي: وزير التربية الوطنية.
محمد الصديق آيت مسعودان: وزير الصحة.
عبد المالك تاشريفت: وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
يحيى بشير: وزير الصناعة.
وسيم قويدري: وزير الصناعة الصيدلانية.
ياسين المهدي وليد: وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
مراد عجال: وزير الطاقة والطاقات المتجددة.
كمال رزيق: وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
أمال عبد اللطيف: وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
محمد طارق بلعريبي: وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
يوسف بلمهدي: وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
مليكة بن دودة: وزيرة الثقافة والفنون.
مصطفى حيداوي: وزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب.
سيد علي زروقي: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
نور الدين واضح: وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.
زهير بوعمامة: وزير الاتصال.
نسيمة أرحاب: وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.
عبد القادر جلاوي: وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
طه دربال: وزير الري.
عبد الحق سايحي: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
حورية مداحي: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
صورية مولوجي: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
كوثر كريكو: وزيرة البيئة وجودة الحياة.
وليد صادي: وزير الرياضة.
نجيبة جيلالي: وزيرة العلاقات مع البرلمان.
محمد عبد النور رابحي: وزير ووالٍ للعاصمة الجزائر.
سفيان شايب: كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
بختة سلمة منصوري: كاتبة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الأفريقية.
كريمة بكير: كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم.
الأمين العام للحكومة: يحيى بوخاري.
ويأتي هذا التعديل الوزاري ليعكس توجهات الرئيس تبون نحو إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية ودمج أخرى، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.