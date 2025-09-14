10 وزراء جدد في حكومة الجزائر.. "تبون" يعلن تعديلًا موسعًا يشمل الداخلية والطاقة

وجاءت التشكيلة الوزارية الكاملة كما يلي:

أحمد عطاف: وزير دولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية.



السعيد شنقريحة: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.



محمد عرقاب: وزير دولة للمحروقات والمناجم.



إبراهيم مراد: وزير دولة مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.



سعيد سعيود: وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.



لطفي بوجمعة: وزير العدل، حافظ الأختام.



عبد الكريم بوزرد: وزير المالية.



كمال بداري: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



محمد صغير سعداوي: وزير التربية الوطنية.



محمد الصديق آيت مسعودان: وزير الصحة.



عبد المالك تاشريفت: وزير المجاهدين وذوي الحقوق.



يحيى بشير: وزير الصناعة.



وسيم قويدري: وزير الصناعة الصيدلانية.



ياسين المهدي وليد: وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.



مراد عجال: وزير الطاقة والطاقات المتجددة.



كمال رزيق: وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.



أمال عبد اللطيف: وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.



محمد طارق بلعريبي: وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.



يوسف بلمهدي: وزير الشؤون الدينية والأوقاف.



مليكة بن دودة: وزيرة الثقافة والفنون.



مصطفى حيداوي: وزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب.



سيد علي زروقي: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.



نور الدين واضح: وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.



زهير بوعمامة: وزير الاتصال.



نسيمة أرحاب: وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.



عبد القادر جلاوي: وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.



طه دربال: وزير الري.



عبد الحق سايحي: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.



حورية مداحي: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.



صورية مولوجي: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.



كوثر كريكو: وزيرة البيئة وجودة الحياة.



وليد صادي: وزير الرياضة.



نجيبة جيلالي: وزيرة العلاقات مع البرلمان.



محمد عبد النور رابحي: وزير ووالٍ للعاصمة الجزائر.



سفيان شايب: كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.



بختة سلمة منصوري: كاتبة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الأفريقية.



كريمة بكير: كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم.



الأمين العام للحكومة: يحيى بوخاري.