الاتحاد الأوروبي يدين شرعنة "إسرائيل" لبؤر استيطانية في الضفة الغربية

وأوضح جوزيب بوريل أن سياسة "إسرائيل" المتمثلة في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتؤدي إلى تزايد التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين.