العالم

"السيسي" في القمة العربية: الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من بعضه البعض

دعا إلى حث أثيوبيا على الاستمرار في الدبلوماسية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة