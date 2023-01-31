ليصبح العدد 30.. وصول ممثلي ماليزيا إلى مقر التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

وذكر الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن وصول ممثلي مملكة ماليزيا الى مقر التحالف الإسلامي وعملهم جنباً الى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف، يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل القيادة الماليزية واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف, متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، بما يخدم التحالف ومبادراته الاستراتيجية في محاربة الإرهاب.